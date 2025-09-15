الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
أمين عام الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود

منذ ساعتين
أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية

أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية

اعتبر أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود. وخلال كلمة له في القمة العربية الإسلامية، اليوم الاثنين، قال إن الصمت على جرائم إسرائيل يقوض النظام الدولي بأكمله.

وتابع قائلاً: “رسالتنا للمجتمع الدولي هي “كفى صمتاً” على جرائم إسرائيل”. ورأى أن غياب المحاسبة والإفلات من العقاب يشجع قادة إسرائيل على الجرائم. وأشار إلى أن تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي.

وانطلقت القمة في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وافتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، الجلسة الافتتاحية، حيث أكد أن “الدوحة تعرضت لاعتداء غادر، وأن العدوان الإسرائيلي كان صادماً للعالم بأكمله.. تسبب في سقوط قتلى بينهم قطري”، واصفاً العدوان بأنه “عمل إرهابي جبان”. وأشار إلى أن قطر تعمل منذ عامين كوسيط لإنهاء حرب الإبادة بغزة وإعادة الرهائن.

    المصدر :
  • وكالات

