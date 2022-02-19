الأحد 19 رجب 1443 ﻫ - 20 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمين عام الناتو: المؤشرات تدلّ على عزم روسيا شنّ هجوم كامل على أوكرانيا

منذ 6 ساعات
ينس ستولتنبرغ

ينس ستولتنبرغ

A A A
طباعة المقال

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة تلفزيونية بثّت مساء السبت من أنّ “كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ روسيا تعتزم شنّ هجوم كامل” على أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرغ في مقابلته مع قناة “إيه آر دي” الألمانية “نحن جميعاً متّفقون على القول إنّ خطر وقوع هجوم مرتفع جداً”.

وبثّت المقابلة بعيد إعلان الحلف أنّه نقل موظّفيه الموجودين في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف الواقعة في غرب البلاد، وإلى بروكسل، وذلك لضمان سلامتهم.

ونقلت دول غربية عدّة دبلوماسييها من كييف إلى مدينة لفيف القريبة من الحدود مع بولندا، وذلك خشية غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقد حذّر رئيسها جو بايدن الجمعة من أنّه “مقتنع” بأن روسيا ستشنّ في غضون أسبوع هجوماً عسكرياً واسع النطاق على أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.

وبلغ التوتر أشدّه في شرقيّ أوكرانيا، مع تسجيل اشتباكات، وطلب انفصاليين موالين لروسيا إجلاء مدنيين نحو الأراضي الروسيّة، في حين ندّدت الولايات المتحدة بـ”سيناريو” يقوم على الاستفزازات لتبرير تدخل عسكري روسي.

    المزيد من أخبار العالم

    إيمانويل ماكرون
    اتصال الـ 90 دقيقة.. إليكم نصيحة ماكرون للرئيس الإيراني بخصوص مفاوضات النووي
    المستشار الألماني أولاف شولتس
    المستشار الألماني: نرى نُذر حرب تلوح في سماء أوروبا
    وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
    غانتس بحث مع نائبة بايدن سبل “كبح” الطموح النووي الإيراني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوزيف أبو فاضل
    شقة بـ«نصف مليون دولار» تثير سجالًا ناريًا بين جوزيف بو فاضل وناشطة عونية
    المرأة تحاول الافلات من أمن الباخرة
    امرأة ترمي نفسها في المحيط بعد رحلة مع زوجها الى المكسيك (فيديو)
    استحمام - تعبيرية
    العلم يُثبت فوائد مدهشة للاستحمام بالماء البارد