أمين عام الناتو: المؤشرات تدلّ على عزم روسيا شنّ هجوم كامل على أوكرانيا

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة تلفزيونية بثّت مساء السبت من أنّ “كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ روسيا تعتزم شنّ هجوم كامل” على أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرغ في مقابلته مع قناة “إيه آر دي” الألمانية “نحن جميعاً متّفقون على القول إنّ خطر وقوع هجوم مرتفع جداً”.

وبثّت المقابلة بعيد إعلان الحلف أنّه نقل موظّفيه الموجودين في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف الواقعة في غرب البلاد، وإلى بروكسل، وذلك لضمان سلامتهم.

ونقلت دول غربية عدّة دبلوماسييها من كييف إلى مدينة لفيف القريبة من الحدود مع بولندا، وذلك خشية غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقد حذّر رئيسها جو بايدن الجمعة من أنّه “مقتنع” بأن روسيا ستشنّ في غضون أسبوع هجوماً عسكرياً واسع النطاق على أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.

وبلغ التوتر أشدّه في شرقيّ أوكرانيا، مع تسجيل اشتباكات، وطلب انفصاليين موالين لروسيا إجلاء مدنيين نحو الأراضي الروسيّة، في حين ندّدت الولايات المتحدة بـ”سيناريو” يقوم على الاستفزازات لتبرير تدخل عسكري روسي.