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أمين عام الناتو يكشف عن توقعاته حيال ضربة انتقامية روسية

2 - يونيو - 2022
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن الناتو “لا يتوقع أي رد انتقامي من روسيا على قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة”.

وأضاف ستولتنبرغ في حديث لشبكة CNN: “لا ، لا أتوقع ذلك لأن ما يفعله الناتو و حلفاءه هو تقديم الدعم لأوكرانيا لدعم الحق في الدفاع عن النفس، وهذا حق منصوص عليه في معاهدة الأمم المتحدة”.

يشار إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير قالت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، سيلتقيان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغج في البيت الأبيض غدا الخميس.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا “بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تطوراً” مع استمرار حربها مع روسيا.

وكتب بايدن في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن هدف الولايات المتحدة هو “رؤية أوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة مع وسائل لردع نفسها والدفاع عنها ضد المزيد من العدوان”.

وقال إن شحنة الأسلحة الجديدة “ستمكنهم من ضرب أهداف رئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة بأوكرانيا”.

وعقد ستولتنبرغ مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي بايدن في البيت الأبيض، يوم الخميس.

    المصدر :
  • CNN عربي

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