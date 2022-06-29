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أمين عام حلف الناتو يتوقع أن يتم التصديق سريعا على عضوية السويد وفنلندا

منذ ساعة واحدة
ينس ستولتنبرج

ينس ستولتنبرج

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الأربعاء، إنه يتوقع أن يتم التصديق سريعا على عضوية السويد وفنلندا في التحالف العسكري.

وأضاف ستولتنبرج في تصريحات للصحفيين في اليوم الثاني من قمة الحلف في مدريد “سنتخذ قرارا في القمة بدعوة السويد وفنلندا للانضمام إلى عضوية الحلف، ستكون خطوة سريعة على نحو غير مسبوق”.

وكان البلدان قد تقدما في منتصف مايو أيار بطلب للانضمام لعضوية الحلف.

واستطرد قائلا “بعد الدعوة نحتاج الى عملية تصديق في 30 برلمانا، هذا يستغرق دائما بعض الوقت لكني أتوقع أيضا أن يتم ذلك بسرعة لأن الحلفاء مستعدون لمحاولة إتمام عملية التصديق هذه في أسرع وقت ممكن”.

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