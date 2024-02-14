أنالينا بيربوك: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون كارثة إنسانية

اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء ان أي هجوم إسرائيلي على رفح التي يلوذ بها 1.3 مليون شخص سيكون كارثة إنسانية.

وأضافت بيربوك في مؤتمر صحفي في القدس خلال زيارتها إلى إسرائيل “ينتظر 1.3 مليون شخص هناك في مساحة صغيرة للغاية. ليس لهم في الواقع أي مكان آخر يذهبون إليه الآن… إذا شن الجيش الإسرائيلي هجوما على رفح في هذه الظروف، سيكون ذلك كارثة إنسانية”.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل ستواصل هجومها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في رفح بعد السماح للمدنيين بإخلاء المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة.

وذكر نتنياهو على حسابه على تطبيق تيليجرام للتراسل “سنقاتل حتى النصر التام ويشمل هذا تحركا قويا في رفح أيضا بعد أن نسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال”.

وفي السياق، أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعارضته لهجوم إسرائيلي محتمل في رفح

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس عبر خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معارضته الشديدة لهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على رفح بجنوب غزة.

وأضاف المكتب في بيان “هذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية أكبر حجما وإلى نزوح قسري للسكان، وهو ما سيشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الدولية ويزيد من خطر التصعيد الإقليمي”.

وتحتل رفح موقعا إستراتيجيا مهما لفلسطين وقطاع غزة، وتعد البوابة الجنوبية الأقرب إلى مصر، والمدينة التوأم لرفح المصرية، التي تبعد عنها أقل من كيلومترين، وتمثل الأهمية ذاتها لمصر، إذ كانت قبل الاحتلال الإسرائيلي حلقة ربط مهمة بين مصر وفلسطين، والمشرق العربي على وجه العموم، وكان يمر من أراضيها خط السكك الحديدية الواصل بين القاهرة وحيفا الذي تم تدميره بعد عام 1967.

وتوالت الاعتراضات والتحذيرات الدولية والإقليمية، من مخاطر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح المكتظة بالمدنيين.