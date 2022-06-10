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أنباء “إيجابية” من زابوريجيا وخاركيف.. ماذا كشف زيلينسكي؟

منذ 19 ساعة
جندي أوكراني يطلق النار من مدفع رشاش -رويترز

جندي أوكراني يطلق النار من مدفع رشاش -رويترز

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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك أنباء “إيجابية” وردت من منطقة زابوريجيا بجنوب شرقي أوكرانيا، مضيفا أن القوات الأوكرانية تحقق نجاحا هناك في صد القوات الروسية.

تقدم في خاركيف

كما ذكر في كلمة مصورة أن القوات الأوكرانية تتقدم تدريجيا في منطقة خاركيف شرق كييف، “وتحرر الأرض”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الجمعة.

وكان نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، أوضح أمس الخميس أن القوات الروسية تحاول استئناف هجومها على زابوريجيا، من أجل السيطرة عليها بالكامل. وقال أوليكسي غروموف، “من المرجح أن يندفع الروس من خيرسون الواقعة تحت سيطرتهم، باتجاه زابوريجيا المجاورة”.

يشار إلى أن القوات الروسية كانت سيطرت على الجزء الجنوبي من زابوريجيا، بما في ذلك مدينتان رئيسيتان ومحطة نووية رئيسية، في الأسابيع الأولى من العملية العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، ولا تزال تحافظ بسيطرتها عليها.

ودخل النزاع بين الجانبين شهره الرابع، وسط انحسار آمال الوصل إلى حل يرسي السلام بين الدولتين المتجاورتين.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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