الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أنباء عن سقوط مخفر للشرطة بيد متظاهرين في مدينة زاهدان الإيرانية

25 - فبراير - 2021
مظاهرة في زاهدان

مظاهرة في زاهدان

A A A
طباعة المقال

أفادت قناة ”در تي في“ الإيرانية المعارضة، مساء الخميس، بسقوط مخفر لقوات الشرطة الإيرانية بيد محتجين في مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان، جنوب شرق البلاد.

وذكرت القناة المعارضة عبر حسابها في ”تويتر“ أن ”مخفر شير آباد في مدينة زاهدان سقط مساء اليوم على أيدي محتجين من أبناء القومية البلوشية، وجرى الاستيلاء عليه بالكامل“، من دون تقديم المزيد من المعلومات.

وأشارت القناة الإيرانية المعارضة إلى أن السلطات الحكومية لا تزال تواصل قطع شبكة الإنترنت في جميع أنحاء إقليم سيستان وبلوشستان منذ الليلة الماضية.

اعتراف بقطع الإنترنت

من جانبه، نفى نائب حاكم إقليم سيستان وبلوشستان للشؤون الأمنية، محمد هادي مرعشي، سقوط مخفر لقوات الشرطة بيد محتجين، معتبراً ما جرى تداوله ”شائعات“، مؤكداً قطع شبكة الإنترنت في الإقليم بسبب الاحتجاجات.

وقال مرعشي لوكالة أنباء ”إيلنا“ الحكومية: ”الأمن في الإقليم بالمستوى المطلوب بمساعدة الشعب، وإن جميع المعابر الحدودية نشطة“.

واعترف المسؤول الإيراني بقيام السلطات بقطع شبكة الإنترنت في سيستان وبلوشستان، وقال: ”نحن نحاول إنهاء قطع الإنترنت في الإقليم بمجرد استقرار الوضع بالكامل“.

واعترف حاكم مدينة زاهدان عاصمة سيستان وبلوشستان، اليوم الخميس، بمقتل أحد رجال الأمن خلال مهاجمة محتجين لمركز للشرطة الإيرانية بمنطقة ”كورين“ في المدينة.

ويوم الثلاثاء الماضي، اقتحم عشرات من سكان مدينة سراوان في بلوشستان، على الحدود مع باكستان، مركز القائمقام، خلال موجة احتجاجات واسعة تشهدها المدينة على خلفية إطلاق الحرس الثوري الإيراني النار على عدد من ناقلي الوقود، وتسببهم بمقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح آخرين، بحسب “إرم نيوز”.

    المزيد من أخبار العالم

    البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
    بالفيديو.. بطريرك بوتين المقرب يصاب بحادث مؤلم داخل الكنيسة!
    شولتس: قمة مجموعة السبع إشارة واضحة لوحدة الغرب
    تركيا.. اعتقال العشرات خلال مسيرة للمثليين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟