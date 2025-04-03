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أنباء عن غارات جوية إسرائيلية على منطقة الكسوة السورية

3 - أبريل - 2025
طائرات حربية إسرائيلية

طائرات حربية إسرائيلية

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تحدثت وكالة الأنباء السورية “سانا”، مساء الخميس، عن انفجار عنيف في العاصمة السورية، دمشق.

وأفاد التلفزيون السوري بوقوع “غارات إسرائيلية على اللواء 75 في المقيلبية قرب الكسوة بسوريا”.

وفي وقت سابق، ندّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، الخميس، “بالتصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد”، محذّرا من أن هذه الأفعال “تتسبب في زعزعة استقرار” البلد بتوقيت حساس”.

ودعا بيدرسون، في بيان، إسرائيل إلى “وقف هذه الهجمات التي قد ترقى إلى انتهاكات خطرة للقانون الدولي وسيادة سوريا والاتفاقيات القائمة، وكذلك وقف الإجراءات الأحادية الجانب على الأرض”، نقلا عن “فرانس برس”.

والخميس، حذرت إسرائيل، الرئيس السوري، أحمد الشرع، “بدفع ثمن باهظ” إذا تم تهديد مصالحها الأمنية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق العازلة داخل سوريا وستتحرك للتصدي للتهديدات لأمنها.

وأضاف في بيان أن الضربات الجوية الليلة الماضية، الأربعاء، على حماة ودمشق هي “رسالة واضحة وتحذير للمستقبل: لن نسمح بأي ضرر يلحق بأمن إسرائيل”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رد على نيران أطلقها مسلحون خلال عملية في جنوب سوريا، مضيفا أنه أطلق النار على عدد من المقاتلين و”قضى عليهم” في ضربات برية وجوية.

وليل الأربعاء، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات في سوريا، طالت على وجه الخصوص محيط مركز للبحوث العلمية في شمال دمشق، وقرب مدينة حماة وسط البلاد، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وتعرض مركز البحوث العلمية لغارات إسرائيلية خلال الأعوام السابقة، كان أعنفها في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

“انتهاك سافر”
من جانبها، دانت الخارجية السورية الغارات الإسرائيلية على البلاد، ووصفته في بيان نشر عبر منصة “إكس”، بأنه “انتهاك سافر للقوانين الدولية”.

كما دعت دمشق، المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف “عدوانها” والتزام القانون الدولي.

وشنت إسرائيل غارات جوية على سوريا لسنوات خلال حكم الرئيس السابق، بشار الأسد، مستهدفة ما وصفتها بمنشآت عسكرية مرتبطة بإيران وعمليات نقل أسلحة من طهران إلى حزب الله.

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