أنباء عن “قبول مبدئي” لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

قالت إسرائيل اليوم الأربعاء إنها لم تحدد إطارا زمنيا لإنهاء هجماتها على قطاع غزة، وسط مساع دبلوماسية مكثفة تقودها عدة دول من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، وحديث عن اتفاق مبدئي.

وقال مصدر أمني مصري -في إشارة إلى تحرك دبلوماسي- إن الجانبين وافقا من حيث المبدأ على وقف لإطلاق النار بعد مساعدة وسطاء، وإن كان التفاوض ما زال يجري سرا حول التفاصيل، وسط نفي علني بخصوص الاتفاق لمنع انهياره.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم للمرة الرابعة خلال أسبوع.

وأضاف “أجرينا أكثر من 60 اتصالا هاتفيا منذ الأسبوع الماضي مع مسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول أخرى، وسنواصل اتصالاتنا الدبلوماسية من أجل وقف العنف وإيجاد سبيل للمضي قدما”.

وكشف أن بايدن قال لنتنياهو إنه يتوقع خفضا كبيرا للتصعيد اليوم تمهيدا لوقف إطلاق النار، قبل أن يضيف البيت الأبيض “نعمل جاهدين لدعم وقف لإطلاق النار، والتوصل إلى هدوء دائم، وبناء طريق لمعالجة أسباب الصراع”

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الأربعاء إنه يأمل أن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، وإن هناك مباحثات جارية لإقناع واشنطن.

وأبلغ لودريان لجنة برلمانية بأن هناك فرصة في النجاح، لكنه أضاف “لم يتم الأمر بعد”.