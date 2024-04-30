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"أنت مجرمة حرب".. متظاهرة تهاجم رئيسة المفوضية الأوروبية لدعمها إسرائيل

منذ 27 دقيقة
رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين

رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين

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تعرضت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، لاتهام من متظاهرة صرخت بوجهها: “أنتِ مجرمة حرب” بسبب دعمها لإسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عالمية الاثنين، بأنّ العشرات تظاهروا ضد فون دير لاين في مدينة ماستريخت الهولندية أثناء مشاركتها بإحدى الفعاليات.

وأثناء التقاط فون دير لاين صورة أمام المبنى الذي يستضيف الفعالية، صرخت إحدى المتظاهرات: “أنتِ مجرمة حرب”.

واتهمت المتظاهرة، السياسية الألمانية بدعم سياسات إسرائيل في غزة، وذّكرتها بمقتل الآلاف من الأطفال جراء الهجمات الإسرائيلية.

وتجاهلت فون دير لاين للعبارات التي أطلقتها المتظاهرة ليقوم حراس الأمن بإبعاد الأخيرة عن المكان.

**دعم فون دير لاين لإسرائيل

وكانت فون دير لاين أول وزيرة دفاع لألمانيا، من بين أوائل القادة الذين زاروا إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأعلنت في تصريحاتها عن دعم الاتحاد الأوروبي “غير المشروط” لإسرائيل.

وقالت فون دير لاين حينها بإنها أجرت هذه الزيارة تضامنا مع الشعب والدولة الإسرائيليين، والتقت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارتها.

وفي الوقت نفسه يصرّ الاتحاد الأوروبي على أن حل المسألة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن يكون ممكنا إلا من خلال حل الدولتين.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

    المصدر :
  • وكالات

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