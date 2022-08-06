السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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أنروا تقرر إغلاق جميع منشآتها في غزة

منذ 47 دقيقة
غزة

شعار الأونروا

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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” اليوم السبت إغلاق منشآتها في قطاع غزة باستثناء المراكز الصحية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقالت الأونروا: “ابتداءً من 7 أغسطس الجاري، وحتى إشعار آخر، سيتم إغلاق جميع منشآت الأونروا أمام الجمهور باستثناء المراكز الصحية البالغ عددها 22 مركزاً”.

وأضافت الاونروا أنها ستفتح أبوابها مراكزها الصحية في ساعات العمل المعتادة، لكنها ستقتصر فقط على تقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، وحالات الحمل عالية الخطورة ( وسيتم متابعة الحالات غير الخطرة عن طريق الهاتف)، وجميع حالات ما بعد الولادة، والتطعيمات للأطفال وحالات ألم الأسنان الحادة وخدمات المختبرات الطارئة.

ارتفع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي إلى 15 شهيدا، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة (23 عاما)، وأصيب نحو 90 بجروح مختلفة، في حين هددت إسرائيل بتوسيع نطاق عملياتها في غزة إذا تدخلت حماس ودعمت حركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق عملية “وحدة الساحات” التي بدأت مساء أمس الجمعة ردا على العدوان، في حين أطلق جيش الاحتلال على العملية اسم “الفجر الصادق”، وعلل اختياره تلك التسمية “لتأكيد تركيزنا على حركة الجهاد التي تتخذ اللون الأسود شعارا”، حسب قوله.

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