أنصار الرئيس البرازيلي السابق يتظاهرون قبل حكم مرتقب في قضية انقلاب

نظّم آلاف من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو احتجاجات في عدة مدن اليوم الأحد، قبل أيام من اختتام محاكمته بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

لوّح المتظاهرون في برازيليا وريو دي جانيرو وساو باولو بالأعلام البرازيلية إلى جانب بعض الأعلام الأمريكية، فيما بدا أنها إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب الذي وصف الإجراءات القانونية ضد بولسونارو بأنها “حملة شعواء”.

وفرض ترامب أيضا رسوما جمركية مرتفعة على المنتجات البرازيلية، بالإضافة إلى عقوبات على القضاة الذين يترأسون محاكمة بولسونارو.

ويواجه بولسونارو، الخاضع حاليا للإقامة الجبرية، تهما جنائية لمحاولته التشبث بالسلطة بعد خسارته في انتخابات الرئاسة أمام الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفي حال إدانته، قد يواجه الضابط السابق بالجيش والبالغ من العمر 70 عاما سنوات خلف القضبان. وينفي بولسونارو جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا البرازيلية حكمها بحلول يوم الجمعة.

وقال السناتور فلافيو بولسونارو الابن الأكبر للرئيس السابق لمؤيديه، الذين تجمعوا على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، إن والده سيواجه الموقف بشجاعة “ليثبت مجددا أنه لن يتخلى عن البرازيل”.