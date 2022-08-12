الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أنصار الصدر يؤدّون صلاة الجمعة خارج البرلمان العراقي

منذ 9 دقائق
أنصار مقتدى الصدر في العراق (رويترز)

أنصار مقتدى الصدر في العراق (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أدى الآلاف من أتباع مقتدى الصدر صلاة الجمعة خارج البرلمان في بغداد، في استعراض لدعم رجل الدين الشيعي القوي الذي دعا القضاء العراقي إلى حل البرلمان بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

واحتل أنصار الصدر البرلمان العراقي منذ يوليو تموز بعد جمود سياسي استمر عشرة أشهر عقب انتخابات أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وكان الصدر هو الفائز الأكبر في الانتخابات لكنّه فشل في تشكيل حكومة خالية من الأحزاب المدعومة من إيران.

كما سحب نوابه من البرلمان ويمنع الآن من انتخاب حكومة جديدة ويطالب بإجراء انتخابات مبكرة.

واعتبر الصدر يوم الأربعاء أنه يتعين على القضاء حل البرلمان بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وأضاف بدون الخوض في تفاصيل أنه إذا لم يحدث ذلك فسيتخذ الثوار موقفا آخر.

واحتشد الآلاف من أنصار الصدر خارج البرلمان لإقامة صلاة الجمعة هناك. وكان معظمهم يرتدي ملابس سوداء للاحتفال بشهر محرم، فيما ارتدى آخرون عباءات بيضاء ترمز إلى الأكفان واستعدادهم للموت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم إيران
إيران: اقتراح الاتحاد الأوروبي قد يكون "مقبولا" بشرط!
سد النهضة في إثيوبيا
إثيوبيا: المرحلة الثالثة من ملء سد النهضة تمّت بنجاح
حرائق في جنوب فرنسا (رويترز)
فرنسا.. استمرار موجة الحر يهدّد البلاد بحرائق جديدة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

باسم الشيخ حسن
(بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
خطوط الغاز- أرشيفية
وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
الدولار
هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟