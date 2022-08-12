أنصار الصدر يؤدّون صلاة الجمعة خارج البرلمان العراقي

أدى الآلاف من أتباع مقتدى الصدر صلاة الجمعة خارج البرلمان في بغداد، في استعراض لدعم رجل الدين الشيعي القوي الذي دعا القضاء العراقي إلى حل البرلمان بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

واحتل أنصار الصدر البرلمان العراقي منذ يوليو تموز بعد جمود سياسي استمر عشرة أشهر عقب انتخابات أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وكان الصدر هو الفائز الأكبر في الانتخابات لكنّه فشل في تشكيل حكومة خالية من الأحزاب المدعومة من إيران.

كما سحب نوابه من البرلمان ويمنع الآن من انتخاب حكومة جديدة ويطالب بإجراء انتخابات مبكرة.

واعتبر الصدر يوم الأربعاء أنه يتعين على القضاء حل البرلمان بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وأضاف بدون الخوض في تفاصيل أنه إذا لم يحدث ذلك فسيتخذ الثوار موقفا آخر.

واحتشد الآلاف من أنصار الصدر خارج البرلمان لإقامة صلاة الجمعة هناك. وكان معظمهم يرتدي ملابس سوداء للاحتفال بشهر محرم، فيما ارتدى آخرون عباءات بيضاء ترمز إلى الأكفان واستعدادهم للموت.