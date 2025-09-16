أنطونيو كوستا: يجب وقف الحرب بغزة وإنهاء بناء المستوطنات في الضفة

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أمس الاثنين، إنه يجب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإنهاء بناء المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، وتهيئة الظروف اللازمة لنجاح حل الدولتين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا.

وأكد كوستا أن الأحداث في الشرق الأوسط “تشكّل تحديات لسلام أوروبا واستقرارها وقدرتها على مواجهة موجات الهجرة”.

وأضاف: “لذلك يجب أن نُولي اهتماما كبيرا بالمنطقة. يجب أن نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإنهاء بناء المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، وتهيئة الظروف اللازمة لنجاح حل الدولتين”.

من جانبه، أشار ميتسوتاكيس إلى أنه ناقش مع كوستا التطورات في الشرق الأوسط خلال لقائهما.

وأردف: “ندعم جهود التفاوض لوقف إطلاق النار وفق المقترح الذي طرحته الولايات المتحدة وقطر ومصر، لكننا نشعر بقلق بالغ بعد انتهاك السيادة الإقليمية لقطر”.

وشدد على ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها تصعيد التوترات في غزة.

والثلاثاء، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا على قيادة “حماس” بالدوحة، ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان، الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.

فيما أعلنت “حماس” نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهيد، و164 ألفا و926 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.