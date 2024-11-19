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أنظمة إلبيط الإسرائيلية تحقق أرباحًا فصلية قوية في الربع الثالث

19 - نوفمبر - 2024
شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية

شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية

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أعلنت شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية للصناعات الدفاعية ارتفاع أرباحها الفصلية في الربع الثالث بفضل الطلب القوي من العملاء الأجانب ومن الجيش الإسرائيلي لمحاربة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وحزب الله في لبنان.

وقالت الشركة، وهي واحدة من أكبر الشركات الدفاعية المتعهدة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء إنها حققت ربحا بلغ 2.21 دولار لكل سهم باستثناء البنود غير المتكررة في الربع الثالث مقارنة مع 1.71 دولار للسهم قبل عام.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.72 مليار دولار من 1.50 مليار دولار، بقيادة مبيعات الطائرات المسيرة وغيرها من المنتجات الجوية.

وبلغت قيمة الطلبيات المتراكمة 22 مليار دولار، ثلثاها من عملاء أجانب. ومن المقرر تنفيذ نحو 37 بالمئة من تلك الطلبيات خلال الفترة المتبقية من عام 2024 وفي عام 2025.

وأعلن مجلس إدارة الشركة توزيعات لأرباح الربع الثالث بقيمة 0.50 دولار للسهم، وهو نفس المبلغ الذي تم توزيعه في الربع الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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