أنقرة تتهم جماعتين مرتبطتين بحزب العمال الكردستاني بهجمات بورصة

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الجمعة إن جماعتين يساريتين متطرفتين لهما صلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني نفذتا تفجيرين في تركيا هذا الأسبوع.

لقي حارس أحد السجون حتفه في تفجير استهدف حافلة في محافظة بورصة بشمال غرب تركيا يوم الأربعاء. وشهد اليوم التالي هجوما وضع منفذه قنبلة قرب مبنى منظمة غير حكومية في منطقة غازي عثمان باشا بإسطنبول.

وقال صويلو لقناة إن.تي.في التلفزيونية في مقابلة “حددنا منفذي الهجومين في بورصة واسطنبول. إنهم ينتمون لمنظمتين تابعتين من الباطن لحزب العمال الكردستاني”.

وقال إن الهجومين نفذهما الحزب الشيوعي الماركسي-اللينيني والحزب الاشتراكي الثوري وقوات الحرية المتحدة، وهما جماعتان محظورتان في تركيا بسبب صلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني.

كان متشددون أكراد ويساريون وإسلاميون يشنون مثل هذه الهجمات في الماضي، غير أن الهجمات انحسرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وأعلنت تركيا يوم الاثنين بدء حملة برية وجوية جديدة في شمال العراق تستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وتقول أنقرة إن الهجوم هو إجراء لمنع حزب العمال الكردستاني من استخدام العراق قاعدة لشن هجمات في تركيا.

تصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابي