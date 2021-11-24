أنقرة تعلن مقتل جندي تركي شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي في منطقة عملية “نبع السلام” العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، متأثرا بجروحه إثر حادث عرضي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إن “الرائد مته يلدريم أصيب في حادث بسلاح، وتم نقله إلى أحد المستشفيات على الفور، إلا أن كافة مساعي إنقاذه باءت بالفشل”.

ونشر وزير الدفاع خلوصي أكار، وقائد الأركان يشار جولر رسالتي تعزية به عبر “تويتر​”.

كشفت صحفية Turkiye Gazetesi في تقرير نشرته يوم الاثنين، أن أنقرة تجهز أكثر من 35 ألف عسكري من المحتمل أن يشاركوا في عملية عسكرية شمالي سوريا.

وقالت الصحيفة التركية إن الاستعدادات تتواصل لشن عملية عسكرية محتملة ضد “حزب العمال الكردستاني” شمال سوريا.

وأضافت أنه تم استدعاء قادة فصائل المعارضة السورية المقاتلة في مناطق عمليات “درع الفرات” و”نبع السلام” و”غصن الزيتون” إلى أنقرة، وأنه سيتم تنفيذ العملية على خطين رئيسيين بجيش قوامه 35 ألف فرد.