أنقرة تندد بتصريحات إسرائيلية مسيئة للرئيس أردوغان

نددت وزارة الخارجية التركية بتصريحات أطلقها وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، تسيء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفتها بأنها “غير محترمة ولا أساس لها”.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن أسلوب كاتس “غير المحترم واتهاماته التي لا أساس لها” ضد الرئيس أردوغان، “مجرد جهد لا طائل منه لتغيير الأجندة المتعلقة بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين”.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أن إسرائيل قتلت نحو 40 ألف فلسطيني بقطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف البيان أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “هي التي قتلت بوحشية عشرات الفلسطينيين الأبرياء في هجوم على مخيم للنازحين الليلة الماضية”، مؤكدا أن “أي شخص متواطئ في هذه الجرائم سيحاكم أمام المحاكم الدولية”.

ومساء الأحد، 26 أيار/مايو الجاري استشهد 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد بيان الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل الدفاع عن العدالة وحقوق الفلسطينيين.

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي نشر على موقعه في منصة إكس، منشوراً مسيئا للرئيس أردوغان.

وكتب كاتس في صفحته على منصة “إكس”: “الشخص الذي يجب أن يتهم بالإبادة الجماعية، هو “الدكتاتور أردوغان”، الذي يقتل مواطنيه الأكراد، والذي يحتل شمال قبرص، والذي يرتكب جرائم ضد الإنسانية”، على حد قوله.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.