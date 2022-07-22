أنقرة توقف ثلاثة إيرانيين بعد الاشتباه بتحضيرهم هجمات ضد إسرائيليين

أوقف ثلاثة إيرانيين يُشتبه في أنهم يحضّرون هجمات في تركيا ضد مواطنين إسرائيليين، ووُضعوا قيد الحجز في اسطنبول، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية الجمعة.

وأوردت قناة “إن تي في” NTV التركية الخاصة أن ثلاثة إيرانيين أوقفوا في 14 يوليو في إطار الشقّ الثاني من عملية تهدف إلى إحباط هجمات ضد إسرائيليين في تركيا.

ووُضع الموقوفون الثلاثة قيد الحجز، الخميس، ما يرفع إلى سبعة عدد المواطنين الإيرانيين الملاحقين قضائيًا على خلفية الوقائع نفسها منذ أواخر يونيو، بحسب القناة.

وكانت الدولة العبرية قد دعت في منتصف حزيران/يونيو مواطنيها إلى مغادرة تركيا فورًا بسبب “خطر حقيقي وفوري” بتعرّضهم لهجمات إيرانية.

لكنّها عادت وأعلنت أواخر الشهر الفائت أنها خفّضت مستوى التهديد لمواطنيها في اسطنبول.

وقال يائير لبيد، الذي كان آنذاك وزيرًا للخارجية الإسرائيلية، من أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو، “تم إنقاذ أرواح مواطنين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة بفضل التعاون الدبلوماسي والأمني بين إسرائيل وتركيا”.

وبعد توتر استمرّ سنوات، عزّزت تركيا وإسرائيل علاقاتهما في الأشهر الأخيرة.

وتخوض ايران واسرائيل حرب ظلّ منذ سنوات، لكن التوتر تصاعد في أعقاب سلسلة من الحوادث البارزة التي حمّلت طهران مسؤوليتها لإسرائيل.