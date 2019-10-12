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أنقرة: ضرب القوات الأميركية والتحالف بسوريا غير وارد

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قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، السبت، إن ضرب القوات الأميركية وقوات التحالف في سوريا غير وارد على الإطلاق، مشيراً إلى وجود تنسيق “متواصل بين مقراتنا والأميركيين”، بحسب تعبيره.

تصريحات وزير الدفاع التركي جاءت خلال تفقده مع كبار قادة الجيش، الوضع الميداني في مركز قيادة العمليات على الشريط الحدودي مع سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” قالت، في وقت سابق اليوم السبت، إن قوات أميركية في محيط عين العرب “كوباني” بسوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

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وأوضح بيان للبنتاغون أن القوات الأميركية لم تنسحب من عين العرب بعد عملية إطلاق النيران التركية، مشيرا إلى أنه لا إصابات بين الجنود الأميركيين.

وأضاف البنتاغون أن واشنطن ما زالت على رفضها للعملية العسكرية التركية في سوريا، لافتا إلى أنها تدعو تركيا لتفادي أعمال يمكن أن تؤدي لعمل دفاعي فوري.

وأصابت المدفعية التركية قاعدة للتحالف في عين العرب، فيما تواردت أنباء حول إصابة جنود أميركيين وفرنسيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذر نظيره التركي من عواقب وخيمة حال إصابة أي من الجنود الأميركيين بأذى، وذلك قبل نحو يومين من بدء العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا.

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