رئيس وزراء ماليزيا: يجب توجيه الدعم لأصحاب الدخل المنخفض

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الأحد، إنه يجب توجيه الدعم الحكومي لصالح الفئات ذات الدخل المنخفض.

وأضاف أنور، الذي تولى رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي بعد انتخابات، أن التعيينات الوزارية ستُناقش مع الشركاء في التحالف.

الجدير بالذكر ان رئيس الوزراء الماليزي المعين حديثا أنور إبراهيم قال في وقت سابق، إن تركيزه الأساسي سينصب على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة وذلك مع توليه منصبه في ظل اقتصاد متباطئ وانقسام شديد في البلاد بعد انتخابات جاءت نتائجها متقاربة.

كما وإن تركيزه الأساسي هو الاقتصاد وإنه سيشكل حكومة أصغر من الإدارات السابقة.

وصرح في مؤتمر صحفي بعد وصوله لمكتب رئيس الوزراء “أولويتي الآن هي التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة”.