أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب.. أعيدوا أبناءنا وأقيلوا نتنياهو

تظاهر أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة -مساء اليوم السبت، وسط مدينة تل أبيب- للمطالبة بإعادة أبنائهم وإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المئات شاركوا في المظاهرة لمطالبة الحكومة بعقد صفقة تبادل للأسرى فورا.

وتأتي المظاهرة الجديدة بينما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أحد المسؤولين أن إسرائيل في مرحلة الانتظار استعدادا لأيام حسم بخصوص صفقة تبادل جديدة للأسرى.

تأتي هذه الاحتجاجات في الوقت الذي أعلنت فيه “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، السبت، إنها ترجح مقتل 5 أسرى إسرائيليين جراء الغارات المستمرة على قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم.

جاء ذلك في بيان لمتحدث “القسام” أبو عبيدة عبر منصة “تلغرام”.

وذكر أبو عبيدة: “نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم: حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر”.