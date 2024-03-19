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أهل البيت الكرام "سامحونا".. رسالة من مقاتل في كتائب القسام تثير تفاعلاً كبيراً

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 19 - مارس - 2024 9:08 مساءً
مقاتلين من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس

مقاتلون من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة - أرشيفية

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تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لرسالة مكتوبة بخط اليد تركها أحد مقاتلي كتائب القسام لجناح العسكري لحركة “حماس” لأصحاب أحد المنازل في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة المنشورة التي أثارت تفاعلاً كبيراً بين المتابعين:

“أهل البيت الكرام، سامحونا، لقد استخدمنا بعضا من مقتنياتكم من مأكل وملبس وذلك للضرورة.. نسأل الله السلامة للجميع.. إخوانكم في كتائب الشهيد عز الدين القسام”.

وجاء في بعض ردود الأفعال:

                                                                                                     

 

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