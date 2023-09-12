الثلاثاء 27 صفر 1445 ﻫ - 12 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"أوبك" تتمسّك بتوقعات نموّ الطلب العالمي على النفط

منذ ساعة واحدة
أوبك

أوبك

A A A
طباعة المقال

تمسكت أوبك اليوم الثلاثاء، بتوقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، وعزت ذلك لمؤشرات على أنّ الاقتصادات الكبرى تسجل أداء أفضل من المتوقع رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

وأضافت أوبك في تقريرها الشهري أنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا في 2024 مقابل نمو بمقدار 2.44 مليون برميل يوميًا في 2023. والتوقعان لم يتغيرا عن توقعات أوبك الصادرة الشهر الماضي.

وأضافت أوبك في التقرير: “نمو الاقتصاد العالمي الحالي من المتوقع أن يدفع الطلب على النفط خاصة بالنظر إلى تعافي السياحة والسفر الجوي.. مستويات ما قبل كوفيد-19 للطلب العالمي الإجمالي على النفط سيتم تخطيها في 2023”.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الاتحاد الأوروبي
"ضوءٌ أخضر" من الاتحاد الأوروبي لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة
إمدادات الغاز
"إيني": 3 دول عربيّة ستصبح المورد الرئيسي للغاز إلى إيطاليا
نتنياهو وغانتس
استطلاعٌ يكشف تفوّق غانتس على نتنياهو.. ولا حكومة للائتلاف الحالي

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان
معدن الليثيوم
كميات هائلة.. اكتشاف أكبر مخزون لمعدن الليثيوم في العالم
إيطاليا - الصين
إيطاليا تصدم الصين بخبر "غير سار"!