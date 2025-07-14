أوبك تتوقع نموًا قويًا في الطلب العالمي على النفط مع تعافي الاقتصاد العالمي

نقل تقرير إعلامي روسي عن أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص قوله إن المنظمة تتوقع طلبا “قويا جدا” على النفط في الربع الثالث من العام، وأن يكون الفارق طفيفا بين العرض والطلب في الأشهر التالية.

ويعمل الأعضاء الثمانية في مجموعة أوبك+ التي تضم أوبك وحلفاء بينهم روسيا على إنهاء تخفيضات إنتاج استمرت لأعوام كانت تهدف إلى دعم السوق.

وقالت خمسة مصادر لرويترز إن منتجي النفط في أوبك+ يتجهون للاتفاق على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر أيلول.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين أن الغيص قال لصحفيين على هامش ندوة أوبك الأسبوع الماضي في فيينا إن المنظمة تتوقع نمو الطلب 1.3 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في 2025 بسبب قوة الاقتصاد العالمي.

ونقل تقرير الوكالة عن الغيص قوله “يعني هذا أننا سنشهد زيادة قوية جدا في الطلب، خاصة في الربع الثالث”.

وأضاف “سنشهد زيادة جيدة في الطلب في الربع الرابع وسيكون الفارق بين العرض والطلب طفيفا. وهذا هو أحد العوامل الأساسية بالغة الأهمية التي تقود مجموعة الدول الثماني نحو رفع إنتاج النفط من جديد”.

تأتي تصريحات الغيص بينما خفضت أوبك الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط في السنوات الأربع المقبلة بسبب تباطؤ النمو في الصين رغم أنها رفعت توقعاتها على المدى الطويل استنادا لزيادة الاستهلاك في دول العالم النامي.

وقالت أوبك في تقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2025 الذي نشر يوم الخميس إن الطلب العالمي سيبلغ 105 ملايين برميل يوميا هذا العام في المتوسط. وتتوقع زيادة متوسط الطلب إلى 106.3 مليون برميل يوميا في 2026 ثم يرتفع إلى 111.6 مليون برميل يوميا في 2029.