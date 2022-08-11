أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022

خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الثالثة منذ أبريل نيسان، وعزت ذلك للتأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم والجهود المستمرة الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري اليوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، أو 3.2 بالمئة، في 2022 بانخفاض 260 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

وتستعد مجموعة أوبك+ لزيادة طفيفة في إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا، فيما وصفه محللون بأنه إهانة للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد رحلته إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضي لإقناع زعيمة أوبك بزيادة الإنتاج لمساعدة الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

وتأتي الزيادة، التي تعادل 86 ثانية من الطلب العالمي على النفط، بعد أسابيع من التكهنات بأن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط وموافقة واشنطن على بيع صواريخ دفاعية للرياض والإمارات العربية المتحدة ستؤدي إلى زيادة إنتاج النفط.

وأظهرت وثيقة لأوبك+ أن المجموعة تتجه لزيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر أيلول، وقال مصدران إنه تم إقرار الزيادة فعليا في اجتماع مغلق.

وقال رعد القادري، العضو المنتدب للطاقة والمناخ والاستدامة في أوراسيا جروب “هذا ضئيل جدا وليس له أي معنى. من الناحية الفعلية، هذ ا تحرك هامشي. وسياسيا، تكاد تكون إهانة”.

وزادت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الإنتاج في الشهور السابقة بما يتراوح بين 430 ألفا و650 ألف برميل يوميا في الشهر، غير أنهم واجهوا صعوبة لتحقيق الأهداف الكاملة لأن معظم الأعضاء قد استنفدوا بالفعل طاقاتهم الإنتاجية.