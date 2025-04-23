أوبك+ ستدرس زيادة متسارعة أخرى في الإنتاج ليونيو

قالت ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ لرويترز “إن عددا من الدول الأعضاء في المجموعة ستقترح تسريع زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران”.

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات في أبريل نيسان، نتيجة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقرار أوبك+ غير المتوقع زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في مايو أيار، وهو ما يزيد ثلاث أمثال عن خطة المجموعة الأصلية.

ومن المقرر أن تجتمع ثماني دول من أوبك+،التي تشكل تحالفا بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا، في الخامس من مايو أيار لتحديد خطة الإنتاج لشهر يونيو حزيران.

وقالت المصادر الثلاثة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن بعض الأعضاء أرادوا زيادة الإنتاج بنفس حجم الكمية المتفق عليها لشهر مايو، وهو ما أثار بالفعل توترا بين أعضاء الذين يلتزمون بالأهداف وأولئك الذين يتخطونها.

ولم ترد منظمة أوبك والسلطات السعودية بعد على طلبات للتعليق من رويترز.