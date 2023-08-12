لأول مرة منذ الغزو الروسي.. فتح شواطئ في أوديسا الأوكرانية

أشار مسؤولون محليون، اليوم السبت، الى أن عدة شواطئ في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود تم فتحها رسميا للسباحة لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي، مع حظر ارتياد الشواطئ في أثناء الإنذارات بغارات جوية.

تعرضت أوديسا، أكبر ميناء وقاعدة بحرية في أوكرانيا، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة مع انتشار مئات الألغام البحرية في المياه بعد بداية الغزو في فبراير شباط من العام الماضي.

وتم إغلاق الساحل من أجل سلامة السكان وبعد حوادث انفجار ألغام على الشواطئ.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا عبر تيليجرام إن قرار فتح الشواطئ تم اتخاذه بشكل مشترك بين الإدارات المدنية والعسكرية في المدينة.

وأضاف أن الشواطئ ستظل مفتوحة من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.

وقال منقذ وغواص سابق عرف نفسه باسم أولكسندر فقط إنه تم وضع شبكة مضادة للألغام بين حاجزين لمنع تعرض السباحين للألغام في المياه الضحلة.

وقال “الشبكة ستوقفهم. وستكون (الألغام) مرئية أيضا من الشاطئ في ظل مثل هذه الظروف الجوية. وسيتم إخطار فرق الطوارئ وستأتي للتعامل معها”.

ويشكل فتح الشواطئ متنفسا مرحبا به بعيدا عن الحرب للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس.

وقالت سفيتلانا وهي من سكان منطقة أوديسا “كنت أحلم بالذهاب إلى الشاطئ واستنشاق هواء البحر. لقد افتقدنا ذلك كثيرا. لكن السلامة أولوية قصوى”.