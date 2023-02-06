أوراكل تخطط لاستثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في السعودية

قال مسؤول في شركة أوراكل إن الشركة تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في السعودية خلال السنوات المقبلة إذ تشيد‭‭ ‬‬بصمتها السحابية في المملكة وتفتح ثالث منطقة حوسبة عامة في الرياض.

ودفعت زيادة الطلب على الحوسبة السحابية شركات تكنولوجيا مثل أوراكل ومايكروسوفت وأمازون وألفابت المالكة لجوجل إلى تشييد مراكز بيانات في أنحاء العالم لتسريع نقل البيانات.

وقال نيك ريدشو نائب رئيس أوراكل خلال مقابلة في دبي “نضع اللمسات النهائية على خطط الفتح في منطقة الرياض. ما زلنا نتعاون مع موردينا قبل أن يتسنى لنا إعلان الموعد الفعلي”.