أوربان: نحتاج إلى شجاعة للاعتراف بأن الغرب لم يعد نموذجا يحتذى به

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان

اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن الغرب لم يعد نموذجاً يحتذى به، داعياً إلى الشجاعة الفكرية والسياسية للاعتراف بذلك واتباع طريق بديل.

وكتب أوربان على منصة “إكس” الأحد: “نحتاج إلى شجاعة فكرية وسياسية وشخصية للاعتراف بأن الغرب لم يعد نموذجاً يحتذى به ولإظهار أن هناك طريقاً أفضل”. وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يتأرجح على حافة الهاوية، متخبطاً في الديون والهجرة والعنف والسياسات الفاشلة في كل مكان، في حين تظل هنغاريا متمسكة بموقفها الثابت المبني على رفض الهجرة ودعم الأسر وتوفير فرص العمل لكل من يرغب”.

وأشار أوربان إلى أن استمرار السياسات الاقتصادية الحالية في الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى انهياره من تلقاء نفسه خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، من دون الحاجة إلى انسحاب أي دولة. وحذر من أن أوروبا ستنهار إذا لم يتم استبدال الليبراليين في بروكسل بممثلي الحكومات الوطنية، مؤكداً ضرورة إجراء “تطهير” مشابه لما حدث في الولايات المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء الهنغاري أن عصر الهيمنة الغربية الذي دام خمسمائة عام قد انتهى، وأن استراتيجية التغريب للعالم فشلت، مشيراً إلى انتقال مركز الاقتصاد العالمي نحو الشرق، وأن القرن القادم سيكون “قرن أوراسيا”.

واعتبر أوربان أن النظام العالمي الليبرالي قد انتهى، محذراً من أن الدول التي ستتمكن من استغلال قدراتها وتحمي قيمها ستستفيد من التغييرات، في حين ستخسر الدول التي لا تستطيع الدفاع عن مصالحها وقيمها الخاصة.

