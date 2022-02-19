على وقع تعليق الرحلات الجوية الى أوكرانيا.. الرئيس الأوكراني: على العالم ان يمنع حربًا عالمية ثالثة

على وقع دعوات الدول الاوروبية رعاياها الى مغادرة سريعة من أوكرانيا وتعليق شركات طيران اوروبية رحلاتها الجوية الى الأراضي الأوكرانية، دعا الرئيس الاوكراني “فولوديمير زيلينسكي” العالم الى العمل لتجنب وقوع حرب عالمية ثالثة وقال: نتوق الى السلام ولسنا بحاجة الى حرب عالمية ثالثة.

واعتبر الرئيس الأوكراني ان التهديد الروسي يطال كل دول اوروبا وليس اوكرانيا فقط، لافتا الى ان مزاعم روسيا بسقوط قذائف على اراضيها من اوكرانيا اتهامات سخيفة. وأكد مقتل ضابط ووقوع 3 جرحى في صفوف الجيش الاوكراني جراء قصف مدفعي من الشرق معلنا ضبط النفس وعدم الرد على استفزازات المتمردين هناك.

واذ شكّك بأن الغرب سيتجه الى فرض عقوبات على روسيا اذا غزت البلاد، رأى “زيلينسكي” ان فرض العقوبات يجب ان يتم قبل الغزو لا بعده، مطالبا بضمانات من اوروبا للتحرك فورا ضد روسيا ووقف سياسة التهدئة معها.

من جانب آخر، طالب بإطلاق مفاوضات لانضمام اوكرانيا الى حلف الناتو وقال: نحتاج الى اجابات صريحة حول عضوية الناتو”، معتبرا ان اوكرانيا في المنطقة الرمادية بالنسبة لأوروبا.

الى ذلك، أعلن الجيش الاوكراني مقتل جندي ثان جرّاء قصف على الحدود في دونياس بعدما أعلن في وقت سابق مقتل جندي خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق البلاد.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا: “نتيجة قصف مدفعي، أصيب جندي أوكراني بجروح قاتلة بسبب شظايا”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت نائبة الرئيس الاميركي “كامالا هاريس” ان واشنطن وحلفاءها سيفرضون عقوبات اقتصادية على روسيا وستكون سريعة ومؤثرة بقوة مؤكّدة أن روسيا تشن حملات مضللة في شرق اوكرانيا وان واشنطن ستكشف للعام حقيقة هذه الحملات المضللة.

واذ شدّدت على ان الناتو هو اعظم تحالف عسكري في العالم، جددت هاريس ان العقوبات التي تحضر لها واشنطن ستستهدف المؤسسات المالية الروسية وقطاعاتها الرئيسية.

وفي الساق، كشفت عن نشر 6 آلاف جندي اضافي في رومانيا وان هذه القوات الموجودة في شرق اوروبا ليست للقتال وانما للدفاع عن الناتو، لافتة الى ان روسيا كانت تشن حربا بالوكالة في شرق اوكرانيا وانها تستعد لخلق مبررات للتدخل في اوكرانيا.

بدوره أكد رئيس الوزراء البريطاني روبيس جونسون أن “عقوباتنا الصارمة ضد أفراد وكيانات روسية جاهزة في وجه أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا والإجراءات الروسية الاستفزازية تشكل مصدر قلق مشروع للجانب الأوكراني، مشددا خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ على دعم أوكرانيا في مواجهة التهديد الروسي وإذا غزت روسيا أوكرانيا لن يكون لها وجود في الأسواق الأوروبية وتداعيات الغزو الروسي المحتمل ستشمل العالم بأسره.