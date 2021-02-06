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أوروبا تتجه إلى الحصول على لقاحات كورونا من روسيا والصين

منذ 24 دقيقة
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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تدرس أوروبا خيارات بديلة تتمثل في الحصول على لقاحات مضادة لفيروس ”كورونا“ المستجد من روسيا والصين، في ظل تعثر جهود التطعيم في القارة الأوروبية ، حسب ما قالته صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية .

وأضافت: ”مع تعثر برنامج التطعيم التابع للاتحاد الأوروبي، تستعد روسيا والصين لسد الفجوة، مع بدء المباحثات مع موسكو لإنتاج لقاحات في قلب أوروبا، في ظل الطابع السياسي الذي يسعى إليه الطرفان، بينما يقدّمان الجرعات التي يتدافع الأوروبيون للحصول عليها“.

وأوضحت: ”يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيه اللقاحات الروسية والصينية بالفعل في برامج التطعيم سواءً في البلقان أو شرق أوروبا، خارج الاتحاد الأوروبي“.

وأشارت إلى أن وكالة الدواء الأوروبية قالت إنها تقدّم المشورة العلمية فيما يتعلق بلقاحي سبوتينك في الروسي، وسينوفاك الصيني، رغم أنها لم تقدّم حتى الآن طلباً للاتحاد الأوروبي بترخيص استخدام كلا اللقاحين.

وتابعت الصحيفة: ”من الناحية الصحية، يمكن لأي لقاح في الذراع أن يساعد على إيقاف الوباء أو إنقاذ حياة. لكن التعثر الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي من أجل طرح برنامجه الخاص بكفاءة، باستخدام لقاحات أمريكية وأوروبية الصنع، ترك روسيا والصين تظهران كمنقذين محتملين بالإضافة إلى كونهما شركاء ضروريين“.

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