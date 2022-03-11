أوروبا تتخذ قرارها.. هل تفرض عقوبات على النفط الروسي؟

في وقت سُحبت فيه ورقة النفط لتستخدم كسلاح حربي وتحديدًا من الولايات المتحدة وبريطانيا، كان موقف الاتحاد الأوروبي موضع ترقب، غلى أن قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في منشور على حسابه بفيسبوك، اليوم الجمعة،إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على صادرات الغاز أو النفط الروسية.

وأضاف أوربان: “تمت تسوية القضية الأكثر أهمية بالنسبة لنا بطريقة ملائمة: لن تكون هناك عقوبات على الغاز أو النفط”.

تصريحات المسؤول المجري جاءت على هامش قمة بشأن الأزمة الأوكرانية عقدها زعماء الاتحاد، يوم الخميس، بمدينة فرساي في فرنسا شدد خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة أن تكون أوروبا قوة تحقق الاستقرار في المنطقة داعيا إلى الاستعداد للاستغناء عن الغاز الروسي.

وفي سياق متصل، أقرّ مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، مشروع قانون لمنع واردات الطاقة الروسية، بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأيد مشروع القانون الذي يتضمن حظرا على واردات الطاقة الروسية، ويسمح لإدارة جو بايدن بمعاقبة المسؤولين الروس المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، 414 نائبا.

كما يوجه المشروع إلى “استخدام صوت وتأثير” الولايات المتحدة للضغط من أجل تعليق عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية.