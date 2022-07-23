أوروبا تتطلع لاستبدال الغاز الروسي بإمدادات من نيجيريا

قال ماثيو بالدوين نائب المدير العام لإدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، السبت، إن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على إمدادات غاز إضافية من نيجيريا في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لخفض محتمل للإمدادات الروسية.

كان بالدوين يتحدث من نيجيريا حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين من أكبر منتج للنفط في أفريقيا خلال الأيام الماضية.

وقال بالدوين لرويترز عبر الهاتف إن الاتحاد الأوروبي يستورد 14 بالمئة من إجمالي إمداداته من الغاز الطبيعي المسال من نيجيريا وهناك احتمال لزيادة ذلك إلى المثلين.

وتعمل محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في جزيرة بوني النيجيرية بنسبة 60 بالمئة من طاقتها.

وقال بالدوين “إذا صار من الممكن رفع (الطاقة الإنتاجية) إلى أكثر من 80 بالمئة… ربما يمكن إتاحة المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في معاملات فورية”.

خط نوردستريم

وأنهى استئناف تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا مخاوف تصاعدت على مدى الأيام العشرة الأخيرة في أوروبا حيث أعرب سياسيون عن قلقهم من أن روسيا قد لا تعيد تشغيل الخط في وقت تندر فيه إمدادات الطاقة البديلة إضافة إلى ارتفاع الأسعار.

وينقل خط الأنابيب في المعتاد أكثر من ثلث صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا، لكنه يعمل الأن بنسبة 40 بالمئة فقط من طاقته بعد أن قطعت شركة جازبروم التي يسيطر عليها الكرملين صادرات الغاز بسبب أعمال إصلاح بأحد التوربينات.

واتهمت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين روسيا بمحاولة ابتزاز أوروبا عبر استخدام الطاقة كسلاح، وهو أمر نفته موسكو التي ليست لديها القدرة على إعادة توجيه كل صادراتها من الغاز بسرعة إلى أسواق أخرى.

وانتقدت موسكو عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط ونددت كذلك بالمساعدات العسكرية التي تنهال على كييف منذ ذلك الوقت، وقالت إنها اضطرت لشن ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” لمنع حلف شمال الأطلسي من استخدام أراضي أوكرانيا لتهديد روسيا.

وتقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى الأسلحة للدفاع عن نفسها ضد ما تصفه هي والدول الغربية بأنها حرب عدوانية غير مبررة تهدف إلى سرقة أراضيها ومحو هويتها الوطنية.