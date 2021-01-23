أوروبا تتلقى ضربة في برنامج التطعيم ضد كورونا

تعرضت أوروبا لضربة قوية إزاء تأخر شحنات لقاح ”أسترازينيكا“ المضاد لفيروس ”كورونا“ المستجد، عن الوصول في التوقيت المحدد لها، وفقا لما قالته صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية.

وأضافت:“حذّرت أسترازينيكا دول الاتحاد الأوروبي من أنه يتعين عليها أن تتوقع تأخر تسليم شحنات اللقاح، في أحدث ضربة لبرنامج التطعيم واسع النطاق، الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقه، وفقًا لتصريحات مسؤولين أوروبيين“.

ومضت تقول:“يتوقع الاتحاد الأوروبي وصول 100 مليون جرعة في الربع الأول من العام الجاري، ولكن مصادر مطلعة على المباحثات قالت إن الشركة ربما تفشل بتسليم نصف هذه الكمية، رغم أنها أكدت أن الأرقام النهائية غير واضحة حتى الآن“.

وتابعت:“أكدت أسترازينيكا أنه لا يوجد تأجيل في الجدول المحدد لبدء تسليم شحنات اللقاح، ولكنها قالت إن الأرقام الأولية ستكون أقل من المتوقع نتيجة انخفاض الإنتاجية في موقع التصنيع ضمن سلسلة التوريد الأوروبية الخاصة بالشركة“.

وأردفت الصحيفة:“لا يزال العمل جاريًا على تفاصيل عمليات التسليم المعدلة في الربع الأول بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولكنها يمكن أن تكون أقل من 40 مليون جرعة، وفقًا للعديد من المسؤولين الأوروبيين، وجزء من الشكوك المتعلقة بالجدول الزمني تعتمد على التوقيت الذي سيحصل فيه اللقاح على الموافقة التنظيمية، وهو ما يمكن أن يحدث خلال الأسبوع المقبل“.

ورأت أن أنباء التأجيلات تثير مشكلة كبيرة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، لأنها راهنت، إلى حد كبير، على لقاح أسترازينيكا، وتستعد لتحقيق آمالها في الحصول على موافقة تنظيمية وشيكة على اللقاح.