أوروبا تدق ناقوس الخطر.. الجفاف الذي يجتاح القارة هو الأسوأ منذ 500 عام

الجفاف الذي يجتاح أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام

حذر باحثون في المفوضية الأوروبية من أن الجفاف الذي يجتاح معظم دول الاتحاد الأوروبي سيكون الأسوأ منذ القرن السادس عشر.

وقال أندريا توريتي، كبير الباحثين في مجلس البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية: “في الوقت الحالي، يبدو أن هذا هو العام الأسوأ منذ 500 عام، وهو حتى أسوأ مما كان عليه في عام 2018″، مبينا أن “عام 2018 كان شديد الحرارة لدرجة أنه بالنظر إلى القائمة الخاصة بالأعوام الـ500 الماضية، لم تكن هناك أحداث أخرى مماثلة، نظرا لتفاقم الطقس الحار والجاف منذ أربع سنوات”.

كما أوضح أنه “في ذلك العام، ترك الطقس الجاف والحار بشكل خاص وسط وشمال أوروبا مع انخفاض غلة المحاصيل الرئيسية بنسبة تصل إلى 50٪، لكن الظروف الرطبة في جنوب أوروبا شهدت ارتفاعا في المحاصيل”.

وأضاف: “أما هذا العام، فعلى العكس من ذلك، معظم أوروبا معرضة لموجات الحر والطقس الجاف، حيث يؤثر الجفاف على إنتاج الغذاء والطاقة ومياه الشرب والحياة البرية”.

هذا وأظهرت أحدث البيانات من المرصد الأوروبي للجفاف (EDO) أن حوالي 45٪ من أراضي الكتلة الأوروبية تحت ظروف “تحذير”، وهي الثانية من فئات الجفاف الثلاث، خلال الأيام العشرة التي سبقت 20 يوليو الماضي.

من جهة أخرى ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف، الثلاثاء، الشهر الماضي أحد أكثر شهور يوليو حرارة في العالم على الإطلاق.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس في مؤتمر صحفي “شهد العالم لتوه شهرًا من أكثر شهور يوليو الثلاثة حرارة على الإطلاق. وبالطبع، كما نعلم جميعًا، أصابت موجة حر شديدة وطويلة للغاية بعض أجزاء من أوروبا”.

وفي بيان، أوضحت المنظمة، مستشهدة ببيانات برنامج “كوبرنيكوس” المتعلقة بالتغير المناخي أن الشهر الماضي كان أكثر برودة بقليل من يوليو 2019، ولكنه أكثر حرارة من يوليو 2016.

واشارت نوليس إلى أن “الفرق بين هذه الأشهر الثلاثة كان ضئيلاً جدًا”، و”الفارق كان أقل من هامش الخطأ”.

وبشكل عام، تجاوزت درجة الحرارة المسجلة في الشهر الماضي درجة الحرارة المسجلة في يوليو بمقدار 0,4 درجة مئوية خلال الفترة المرجعية 1991-2020.