أوروبا تزيد الخناق على روسيا.. الطرد من مجلس الأمن “مطروح”

قال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده منفتحة على طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي وهي من الأعضاء الدائمين فيه، إثر الهجوم على أوكرانيا.

وقال للصحفيين: “رئيس الوزراء لم يتخذ موقفا من ذلك بعد. لكن يمكننا القول إننا نريد عزل روسيا دبلوماسيا وسندرس كل الخيارات التي تفضي إلى ذلك”.

وتعد روسيا واحدة من الدول الخمس الكبار في مجلس الأمن وصاحبة العضوية الدائمة فيه وتملك حق النقض “الفيتو”، ما يعني صعوبة مثل هذا الأمر الذي إن تم يعني انهيار مجلس الأمن وإعادة تشكيله من جديد.

واتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بالإرهاب الجيوسياسي، وذلك على خلفية حربها في أوكرانيا.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الثلاثاء، شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثّل أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27، أمام برلمان التكتل.

وقال ميشال: “ليست أوكرانيا وحدها التي تتعرض للهجوم، بل الهجوم يستهدف أيضا القانون الدولي والنظام الدولي القائم على قواعد والديمقراطية والكرامة الإنسانية. إنه إرهاب جيوسياسي واضح وبسيط”.

فيما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين من أن مصير الاتحاد الأوروبي على المحك في الحرب الأوكرانية.