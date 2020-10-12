أوروبا تستعد لفرض عقوبات على روسيا بعد تسميم نافالني

كشفت وسائل إعلام عن اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في لوكسمبورغ على فرض عقوبات على روسيا بسبب تسميم المعارض أليكسي نافالني .

وأشارت وكالة فرانس برس نقلا عن ثلاثة مصادر دبلوماسية ، إلى وجود اتفاق سياسي لبدء العمل في وضع اللمسات الأخيرة على أساس المقترحات التي تقدمت بها فرنسا وألمانيا.

وأصيب نافالني، المحقق في مكافحة الفساد والمعارض السياسي الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمرض يوم 20 أغسطس أثناء رحلة داخلية في روسيا، وذلك قبل أن يجري نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد يومين ولا يزال يتعافى هناك.

وفي الأسبوع الماضي، أكدت الاختبارات التي أجريت في المختبرات المحددة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن نافالني كان ضحية لغاز الأعصاب في نوفيتشوك

وفي بيان صدر، الجمعة، قالت فرنسا وألمانيا إنه على الرغم من الدعوات المتكررة لم تقدم روسيا “أي تفسير موثوق” لما حدث وأنه “لا يوجد تفسير آخر معقول لتسميم نافالني سوى تورط روسي ومسؤولية روسية”.

وقالوا إنهم سيدفعون باتجاه فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي “لاستهداف الأفراد المسؤولين عن هذه الجريمة وخرق الأعراف الدولية، بناء على وظيفتهم الرسمية، فضلاً عن كيان مشارك في برنامج نوفيتشوك”.

في موازاة ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد النظام الذي يسمح للكتلة المكونة من 27 دولة بفرض عقوبات على الأشخاص والمنظمات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية حتى 16 أكتوبر 2021.

ويوجد تسعة أشخاص على هذه القائمة بالفعل – أربعة متهمين بالتورط في هجوم نوفيتشوك في سالزبوري بإنجلترا قبل عامين وخمسة على صلة باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية. كما تخضع منظمة واحدة – مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا – للعقوبات.