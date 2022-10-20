أوروبا تقر عقوبات ضد إيران بسبب مسيراتها في أوكرانيا

قالت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن دول الاتحاد اتفقت على عقوبات جديدة على إيران بسبب تزويدها روسيا بطائرات مسيرة.

وذكرت الرئاسة التشيكية للاتحاد على تويتر “اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي على إجراءات ضد الكيانات التي تورد طائرات مسيرة إيرانية تضرب أوكرانيا.

“قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول ثلاثة أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيرة (و) هي على استعداد أيضا لتمديد العقوبات لتشمل أربعة كيانات إيرانية أخرى مدرجة بالفعل على قائمة عقوبات سابقة”.

وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران وعدت روسيا بتزويدها بصواريخ أرض-أرض بالإضافة إلى المزيد من الطائرات المسيرة في خطوة أثارت غضب الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى التي تدعم أوكرانيا في الحرب.

ومن شأن هذه الأسلحة أن تعطي دفعة كبيرة لآلة الحرب الروسية المتعثرة في أوكرانيا، لكن حكام إيران من رجال الدين يواجهون ضغوطا دولية متزايدة بشأن تحالفهم العسكري مع موسكو.

وأطلقت روسيا العشرات من طائرات “كاميكازي” المسيرة على أوكرانيا، الاثنين، إذ أصابت البنية التحتية للطاقة وأودت بحياة خمسة في العاصمة كييف. وأطلق الأوكرانيون عليها لقب “الدراجات البخارية” بسبب الضوضاء التي تحدثها محركاتها أثناء تحليقها.

وتقول أوكرانيا إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136، وهي ذخائر تتوجه نحو هدفها قبل أن تسقط سريعا وتنفجر عند الاصطدام. واتخذت كييف خطوات أمس الثلاثاء لقطع العلاقات مع إيران بسبب استخدام روسيا لهذه الطائرات المسيرة .