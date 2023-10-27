أوروبا توافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط

قال بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني (الجمعة 27-10-2023) إن مجلس الاتحاد الأوروبي قبل الاقتراح الإسباني بعقد مؤتمر للسلام في غضون ستة أشهر بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وتتولى مدريد الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن إسبانيا ضغطت خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 لكي يطالب التكتل بوقف فوري لإطلاق النار، لكن بعض الدول عارضت الصياغة.

وقال إنه بدلا من ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على الدعوة إلى “هدنة إنسانية” وفتح ممرات المساعدات للمدنيين في غزة، كوسيلة للتوصل إلى توافق في الآراء.

وأضاف أنه في مقابل هذه التسوية، قبل الاتحاد اقتراح مؤتمر مدريد للسلام، والذي يتضمن مسعى جديدا لإحياء حل الدولتين.