أوروبا على موعد مع موجة حر حارق.. وفرنسا تسجّل 42 درجة السبت

القارة الأوروبية على موعد مع أول موجة حر هذا الصيف، من المتوقع أن تجتاح المنطقة الأوروبية من البحر المتوسط إلى بحر الشمال، ويتوقع أن تسجل الحرارة في فرنسا السبت 42 درجة.

وتصل درجة الحرارة، الجمعة، إلى 30 درجة مئوية في المنطقة الواقعة بين مدينة ملقا المتوسطية جنوب إسبانيا إلى العاصمة البريطانية لندن. ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق الأوروبية ارتفاعاً في درجات الحرارة قد تصل في بعض المدن إلى 40 درجة مئوية.

في السياق، أعلنت خدمة الأرصاد الجوية في ألمانيا أن موجة الحر ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع تنتقل بعدها الكتلة الحارة شرق إلى وسط وشرق أوروبا.

وفي فرنسا، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية ميتيو فرانس أن “موجة حارة شديدة ومبكرة” ناجمة عن كتلة هوائية ساخنة تتحرك من شمال أفريقيا، تضرب البلاد، وقالت إن توقيتها “لم يسبق له مثيل”.

وبلغت درجات الحرارة في العديد من مناطق فرنسا 40 درجة مئوية للمرة الأولى هذا العام، الخميس 16 حزيران، ومن المتوقع أن تصل إلى ذروتها، السبت، لترتفع إلى 41 أو 42 درجة.

الى ذلك، قالت رئيسة الوزراء “إليزابيث بورن” إن العديد من المناطق الجنوبية وُضعت تحت أعلى مستوى من التأهب. وبدأ الحكام المحليون في بعض الأماكن في اتخاذ خطوات طارئة.

وذكرت حاكمة المنطقة، فابين بوسيو، لراديو فرانس بلو أنه تم إلغاء الحفلات الموسيقية والتجمعات الكبيرة، بما في ذلك بعض الاحتفالات الرسمية بيوم المقاومة الفرنسية في 18 حزيران، من بعد ظهر الجمعة، بينما لا يزال يُسمح بإقامة الاحتفالات الخاصة مثل حفلات الزفاف.

وقالت بوسيو “يواجه الجميع الآن مخاطر صحية”. وطالبت وزارة الداخلية المواطنين على تويتر بتوخي أقصى درجات الحذر. وعلى مدار الأسبوع، واجهت فرنسا أيضا أول حرائق غابات خطيرة هذا العام ومنها حريق في منطقة لوزير، مما أدى إلى احتراق نحو 175 فدانا.