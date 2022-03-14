أوروبا لرجال الأعمال الروس.. لا يوجد أحد محصن من العقوبات

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد أي رجل أعمال روسي محصن من العقوبات.

وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد، إن أزمة أوكرانيا سيكون لها تأثير سلبي لا يمكن إنكاره على معدل النمو الاقتصادي.

إلى ذلك، قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، اليوم، إن بلاده ستؤيد أي خطط للاتحاد الأوروبي لزيادة العقوبات على روسيا.

وكان مصدر في الاتحاد الأوروبي، قال لوكالة “رويترز”، اليوم الإثنين، إن دول الاتحاد تستعد لفرض عقوبات جديدة على شركات النفط الروسية الكبرى روسنفت وترانسنفت وجازبروم نفت، لكنها ستواصل شراء الخام منها.

حزمة رابعة

وفرض الغرب عقوبات على أثرياء روسيا وجمد أصول الدولة وعزل الكثير من قطاع الشركات الروسية عن الاقتصاد العالمي في محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تغيير مساره فيما يتعلق بأوكرانيا.

وفيما ستكون الحزمة الرابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، ستحظر الكتلة المؤلفة من 27 دولة تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا، ومنها السيارات الفارهة باهظة الأسعار.

وخلال اجتماع يوم الأحد، طلب دبلوماسيون من المفوضية التي صاغت العقوبات الاقتصادية شرح بعض جوانب الإجراءات الاقتصادية الجديدة للتأكد من أنه لا يمكن قبول الطعن فيها أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، وفقا لمصدرين من الاتحاد.

كانت بريطانيا أدرجت بالفعل أبراموفيتش على القائمة السوداء.

وقال مسؤول ثان في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن مالك نادي تشيلسي يحمل جواز سفر برتغاليا، مما يعني أن البرتغال يمكنها من حيث المبدأ الامتناع عن فرض تجميد الأصول وحظر السفر عليه على مستوى الاتحاد الأوروبي.