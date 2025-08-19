أوزبكستان تحاكم رجل دين بتهم تتعلق بالتشدد الديني وكراهية إسرائيل

بدأت في طشقند بأوزبكستان اليوم الثلاثاء محاكمة رجل دين مسلم بارز بتهمتي الترويج للتشدد والتحريض على الكراهية ضد إسرائيل، في واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بالممارسات الدينية في السنوات القليلة الماضية.

ويواجه عليشر تورسونوف، المعروف باسم مبشر أحمد، تهما بالتحريض على الكراهية الدينية وتوزيع مواد تهدد النظام العام والتوزيع غير القانوني لمواد ذات محتوى ديني. وتصل عقوبة هذه التهم مجتمعة إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس وثماني سنوات.

أدار رجل الدين البالغ من العمر 51 عاما مشروعا إعلاميا دينيا شهيرا باسم أزون.يو.زد الذي كان يضم نحو 1.2 مليون مشترك على يوتيوب قبل أن يغلقه عام 2023 تحت تهديد بعقوبة قانونية. وانتقل بعد ذلك إلى تركيا، حيث ألقي القبض عليه وتسليمه إلى أوزبكستان في مايو أيار.

وقال محامي تورسونوف إن التهم الموجهة إلى موكله تتعلق بعمله في مشروع أزون.يو.زد، فضلا عن منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي. وأوردت وسائل إعلام محلية أن تورسونوف نفى التهم الموجهة إليه.

وفي منشور على قناته على تطبيق تيليجرام في أبريل نيسان، عبر تورسونوف عن تأييده لفتوى أصدرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهي منظمة تتخذ من قطر مقرا، تدعو إلى الجهاد ضد إسرائيل بسبب “إراقة الدماء في غزة”.

قال تورسونوف “أطالب حكومتنا بالاستجابة إلى هذه الدعوات. نحن جميعا مسلمون، بمن في ذلك القادة في أعلى المناصب، وعلينا اتباع الفتوى الصادرة للمسلمين”.

وتقع أوزبكستان، وهي دولة غير ساحلية، في آسيا الوسطى ويشكل المسلمون الأغلبية بين سكانها البالغ عددهم نحو 38 مليون نسمة. وقد أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد فترة وجيزة من انهيار الاتحاد السوفييتي.