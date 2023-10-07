السبت 22 ربيع الأول 1445 ﻫ - 7 أكتوبر 2023 |
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أوستن: ملتزمون بضمان حصول إسرائيل على ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها

منذ 12 دقيقة
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (رويترز)

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تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بـ”ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من العنف العشوائي والإرهاب”.

التصريحات الأمريكية جاءت على لسان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، السبت، في أعقاب أشرس هحوم تشنه حركة حماس على إسرائيل.

وقال أوستن في بيان إن “التزامنا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يبقى ثابتا” منددا بـ”هجمات مروعة على مدنيين”.

وصباح السبت، أعلن الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية “طوفان الأقصى”، التي شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم “السيوف الحديدية”، ضد حماس في قطاع غزة.

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