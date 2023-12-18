أوستن من تل أبيب: لست هنا لإملاء جداول زمنية.. وناقشنا مستقبل غزة بعد حماس

عبّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من تل أبيب، اليوم الإثنين، عن دعم الولايات المتحدة لجهود تحرير كل الأسرى في غزة، مؤكدًا “موقف أميركا بدعم إسرائيل والدفاع عن أمنها”.

كما أضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنّه “يجب مراعاة احتياجات مليوني نازح في غزة”.

أوستن لفت من تل أبيب، إلى أنّ “هذه عملية إسرائيلية ولست هنا لإملاء جداول زمنية أو شروط”، مضيفًا: “ناقشنا مستقبل غزة فيما بعد حماس، وجددنا الدعوات الأميركية لحل الدولتين، ونواصل حث إسرائيل على حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

كما “يجب أن تتوقف هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

إلى ذلك، قال أوستن إن إيران تدعم هجمات الحوثيين على السفن التجارية، وأضاف “يجب وقف ذلك”، مشيرًا إلى أننا “نقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة بالبحر الأحمر”.

وقبل ذلك، قال أوستن عبر منصة “إكس” إنه بحث خلال اجتماع “إيجابي” اليوم مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت تهديدات الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة.

كما أضاف أنه بحث أيضًا مع الوزير الإسرائيلي “أهداف ومراحل الحملة العسكرية المستمرة ضد حركة حماس وحماية المدنيين في غزة”.

هذا ووصل أوستن اليوم في وقت سابق إلى تل أبيب، في زيارة قال مسؤولون إنها من المتوقع أن تركز على إنهاء إسرائيل في نهاية المطاف الحرب المكثفة في غزة والانتقال إلى صراع محدود ومركز بدرجة أكبر.

والمقرر أن يضغط وزير الدفاع الأميركي أثناء زيارته على المسؤولين الإسرائيليين من أجل تحديد معالم الحرب، وفقًا لشبكة “سي إن إن”.

كذلك ذكر مسؤول رفيع المستوى أن أوستن سيتلقى تحديثات محددة حول كيفية تقييم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والجيش الإسرائيلي للتقدم الذي أحرزوه في المرحلة الحالية من الحملة في غزة لتفكيك البنية التحتية لحماس، وفق تعبيرهم.

يشار إلى أن زيارة وزير الدفاع الأميركي لإسرائيل تأتي بعد أيام من تصريح مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحافيين في تل أبيب، بأن إسرائيل تعتزم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب تركز فيها على “طرق أكثر دقة” لاستهداف قيادة حماس.

وتمثل زيارة يوم الإثنين الرحلة الثانية التي يقوم بها أوستن إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وقد أجرى مشاورات متعددة مع نظيره الإسرائيلي غالانت. وتحدث الإثنان 27 مرة منذ هجوم حماس.