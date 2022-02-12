أوستن يأمر بإعادة تمركز قوات أمريكية خارج أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” جون كيربي، إن “وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بإعادة تمركز قوات “فلوريدا غارد” (الحرس الوطني لفلوريدا) خارج أوكرانيا”.

وأضاف كيربي أن “هذه الخطوة من أجل الحذر والسلامة والأمن لموظفينا وهي الهم الأساسي”، وأردف: “نحن نظل ملتزمين بعلاقتنا مع القوات المسلحة الأوكرانية”.

ويتكون الحرس الوطني لفلوريدا من ما يقرب من 12000 عضو ملتزمون بخدمة مواطني ومجتمعات فلوريدا، حسب وصف صفحة الحرس على تويتر.

وصرح البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع نظيره الروسي حشد القوات الروسية “في القرم وحول أوكرانيا”.

وبحسب البيان: “تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، وناقش معه حشد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وحول أوكرانيا”.

ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.

بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد قال إن واشنطن لا تعرف حتى الآن ما إذا كان الرئيس الروسي قد اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا أم لا.

بلينكن أضاف في مؤتمر صحفي في جزر فيجي أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون عقوبات اقتصادية على روسيا إذا حدث الغزو.

وشدد على أن حل الأزمة يجب أن يتم في إطار خفض التصعيد، وأضاف أن واشنطن لا ترى حتى الآن إلا تصعيدا من روسيا، حسب قوله.