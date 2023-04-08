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أوستن يؤكد لـ"غالانت" دعم واشنطن لأمن إسرائيل بعد الهجمات الصاروخية

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2023 12:47 صباحًا
لويد أوستن

لويد أوستن

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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت دعم الولايات المتحدة الكامل لأمن إسرائيل بعد الهجمات الصاروخية من لبنان وغزة، وفقاً لما نقلته قناة الشرق الإخبارية.

وبحث أوستن مع عالانت الأوضاع الأمنية في فلسطين المحتلة بعد حوادث إطلاق صواريخ من لبنان وغزة خلال اليومين الماضيين باتجاه المستعمرات الإسرائيلية.

وخلال الاتصال، دعا أوستن نظيره الإسرائيلي إلى اتخاذ خطواتٍ لضمان الهدوء، كما رحّب بالجهود التي اتخذت لوقف التصعيد عند الحدود مع لبنان وفي غزة.

ونفذت إسرائيل غارات قبل فجر الجمعة على جنوب لبنان وغزة مؤكدة ضرب أهداف لحركة حماس، ردا على إطلاق عشرات الصواريخ على أراضيها من القطاع ومن جنوب لبنان.

وجاء القصف بعد إعلان إسرائيل أن أكثر من 30 صاروخا أُطلِقَت عصر الخميس من جنوب لبنان باتجاه أراضيها الشمالية، في قصف أوقع جريحا وأضرارا مادية، متهمة مجموعات فلسطينية بالوقوف خلفها وليس حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان، وذلك في تصعيد بين إسرائيل ولبنان غير مسبوق منذ 2006.

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