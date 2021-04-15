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أوغلو: وفد تركي يزور مصر مطلع الشهر المقبل

15 - أبريل - 2021
مولود تشاووش أوغلو

مولود تشاووش أوغلو

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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن وفدا تركيا سيزور مصر مطلع شهر أيار المقبل استجابة لدعوة من الجانب المصري.

ويأتي ذلك بعد إعلان أوغلو أمس الأربعاء عن بداية مرحلة جديدة بين تركيا ومصر، مع إمكانية أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة.

وقال تشاووش أوغلو إن “عهدا جديدا يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى مساعدي وزيري الخارجية والدبلوماسيين وسيتم تعيين سفير”.

وأضاف أن موعد ذلك لم يتحدد بعد و”يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة”، وذلك بحسب “الأناضول”.

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