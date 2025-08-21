الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
أوغندا: اتفاق مع أمريكا لاستقبال أفراد قد يكونون غير مؤهلين للجوء

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2025 1:04 مساءً
علم أوغندا

قالت وزارة الخارجية الأوغندية اليوم الخميس إن أوغندا أبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة لاستقبال أفراد من دول ثالثة ممن قد يكونون غير مؤهلين للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة لكنهم لا يرغبون في العودة إلى أوطانهم.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ترحيل ملايين المهاجرين ممن دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وتعمل إدارته على زيادة عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، بما في ذلك إرسال مجرمين مدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني.

وذكر فينسنت باجير وايسوا المسؤول بالخارجية الأوغندية في بيان “هذا ترتيب مؤقت بشروط من بينها عدم قبول أفراد لديهم سجلات إجرامية أو قصّر لا يرافقهم ذووهم”.

وأضاف وايسوا أن أوغندا تفضل استقبال رعايا دول أفريقية بموجب الاتفاق.

وكان مسؤول آخر في وزارة الخارجية الأوغندية قد نفى أمس الأربعاء تقريرا إعلاميا أمريكيا يفيد بأن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا وافقت على استقبال مرحلين من الولايات المتحدة، وقال إن البلاد تفتقر إلى المرافق اللازمة لاستيعابهم.

وتستضيف أوغندا، حليفة واشنطن في شرق أفريقيا، ما يقرب من مليوني لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من دول في المنطقة مثل جمهورية الكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان.

    المصدر :
  • رويترز

