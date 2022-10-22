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أوغندا: رصد 3 إصابات بفيروس إيبولا

منذ ساعة واحدة
إيبولا بدأ بالانتشار في غينيا كوناكري بـ2013

إيبولا بدأ بالانتشار في غينيا كوناكري بـ2013

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قالت جين روث أسينج وزيرة الصحة الأوغندية، السبت، إنه ثبت إصابة ثلاثة أشخاص في وحدة العزل في المستشفى الرئيسي في أوغندا بفيروس إيبولا.

وكتبت الوزيرة على تويتر “بالأمس … ثبت إصابة ثلاثة أفراد من بين 60 في منشأة عزل مولاجو بفيروس إيبولا”.

وقالت “سيتم نقلهم إلى وحدة عزل عنتيبي للعلاج إذ لا يزال في وحدة مولاجو 58 مخالطا تحت الحجر الصحي”، في إشارة إلى منشأة ثانية على بعد 41 كيلومترا.

وذكرت وزارة الإعلام الأوغندية أمس الجمعة إن تفشي فيروس إيبولا في أوغندا، الذي أصاب 65 شخصا وقتل 27، تحت السيطرة ومن المتوقع أن ينتهي بحلول نهاية العام.

وفرضت الحكومة إغلاقا لمدة ثلاثة أسابيع في منطقتي موبيندي وكاساندا في وسط أوغندا، مركز تفشي سلالة السودان من فيروس إيبولا.

وتشمل الإجراءات حظرا للتجول طوال الليل وفرض قيود على الحركة وإغلاق دور العبادة والترفيه.

وقالت أسينج إن المصابين الثلاثة كانوا على اتصال بمريض من كاساندا توفي في مولاجو.

    المصدر :
  • رويترز

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